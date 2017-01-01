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Столицу украшают к ЧМ-2018

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:50
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К ЧМ-2018 столицу украшают приветственными флагами. Уже совсем скоро произойдет грандиозное событие.

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