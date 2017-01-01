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Уникальные фонари восстанавливают в рамках масштабной реконструкции ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:46
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Уникальные фонари, дизайн которых разрабатывался в 30-е и 50-е годы прошлого века, восстанавливают в рамках масштабной реконструкции ВДНХ. Часть фонарей были демонтированы, поскольку из-за сильного износа они начали падать. Часть фонарей удалось отреставрировать. На месте утраченных сейчас устанавливают новые светильники, воссозданные по архивной документации, монтаж осуществляют прямо на месте.

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