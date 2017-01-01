Разбитую дорогу на Ставрополье отремонтировали выборочно
- Автор:
- V.Pavlenko
- Дата публикации:
- 10:09
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- 54
Вот, что пишет мобильный репортёр:
""Ремонт" многострадальной дороги между Пятигорском и Юцой. Ставропольский край. Этот короткий (всего пара километров) участок, связывающий Юцу и город, в котором трудится большая часть населения села, а также разгружает Пятигорск от транспорта, движущегося транзитом в Ессентуки, никак не могут сделать по-человечески. Наконец, в прошедшие выходные нашлись подрядчики, способные отремонтировать дорогу: три рабочих с ломом и лопатами и один с "виброплитой". И все бы ничего, к отвратительному латочному ремонту здесь уже привыкли за последние лет 15, но почему часть ям, достаточно больших, чтоб потерять в них колесо, остались зиять посреди свежих "латок"?".
- 54
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