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Разбитую дорогу на Ставрополье отремонтировали выборочно

Автор:
V.Pavlenko
Дата публикации:
10:09
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Избирательный ямочный ремонт возмутил автомобилистов Ставропольского края. По словам местных жителей, в минувшие выходные на разбитой проезжей части между Пятигорском и Юцой начали латать ямы. Однако подход дорожников к работе показался автомобилистам довольно странным: часть выбоин закрыли заплаткой, а часть ям - так и оставили зиять в асфальте. Результаты такого ямочного ремонта показал на видео мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

""Ремонт" многострадальной дороги между Пятигорском и Юцой. Ставропольский край. Этот короткий (всего пара километров) участок, связывающий Юцу и город, в котором трудится большая часть населения села, а также разгружает Пятигорск от транспорта, движущегося транзитом в Ессентуки, никак не могут сделать по-человечески. Наконец, в прошедшие выходные нашлись подрядчики, способные отремонтировать дорогу: три рабочих с ломом и лопатами и один с "виброплитой". И все бы ничего, к отвратительному латочному ремонту здесь уже привыкли за последние лет 15, но почему часть ям, достаточно больших, чтоб потерять в них колесо, остались зиять посреди свежих "латок"?".

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