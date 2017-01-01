Старт экомарафона в Московском зоопарке

Автор: Uwis Дата публикации: 12:37

17

17 0

Старт экомарафона по сбору пластиковых бутылок в Московском зоопарке, приуроченного ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога.