Спортсменки из Лабытнанги провели зарядку в экстремальных погодных условиях
Как согреться в холодное и даже по-зимнему снежное лето, знают героини этого ролика
из Лабытнанги. Девушки несмотря на мороз и сугробы вокруг занялись спортом прямо на открытом воздухе. Махи вправо, махи влево, приседания. И "уже, впрочем, не холодно" - произносит одна из участниц необычной тренировки. Как сообщается
, девушки решили провести зарядку в столь экстремальных условиях, чтобы показать, что "даже снег в июне не помеха для спортивных занятий на свежем воздухе". Видео: YouTube / Елена Работнёва
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