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Пешеход пострадал в ДТП на Нагатинской улице в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:45
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Пешеход пострадал в результате ДТП на юге Москвы. Авария с последующим наездом на пешехода произошла на Нагатинской улице у дома 12. Водитель легкового автомобиля "Киа" остановился перед пешеходным переходом для пропуска пешехода, в этот момент его сзади протаранил фургон "Соболь". В результате столкновения машины пролетели вперед и снесли пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

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