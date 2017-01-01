Пешеход пострадал в ДТП на Нагатинской улице в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:45
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Пешеход пострадал в результате ДТП на юге Москвы. Авария с последующим наездом на пешехода произошла на Нагатинской улице у дома 12. Водитель легкового автомобиля "Киа" остановился перед пешеходным переходом для пропуска пешехода, в этот момент его сзади протаранил фургон "Соболь". В результате столкновения машины пролетели вперед и снесли пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.
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