Двойную радуга после дождя увидели жители юго-востока Москвы
- Автор:
- Bagin-leonov
- Дата публикации:
- 20:45
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- 27
Прекрасное природное явление в виде двойной радуги можно было наблюдать после ливня в юго-восточных районах столицы.
- 27
Прекрасное природное явление в виде двойной радуги можно было наблюдать после ливня в юго-восточных районах столицы.
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