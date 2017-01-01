Непогода пришла в Тамбов

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 22:02

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Холодный атмосферный фронт принес в Тамбовскую область комплекс неблагоприятных погодных явлений, в первой половине дня до прохождения фронта в Тамбове было облачно, порывы ветра достигали 15 м/с, температурный максимум дня +27.7°. Днем при прохождении фронта наблюдался сильный шквалистый ветер, порывами до 22 м/с, временами сильный дождь, гроза, в отдельных районах области наблюдался град. В Тамбове были повалены несколько деревьев, также местами наблюдались перебои с электричеством. В ближайшие дни в Тамбове похолодает, днем около +20°, в отдельные дни пройдут небольшие дожди.