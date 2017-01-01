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Мгновения из жизни животных и птиц Московского зоопарка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:29
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Животные и птицы московского зоопарка каждый день приносят позитивные эмоции своим посетителям. Услышать голоса, рассмотреть эмоции, заметить интересный момент и прочувствовать настроение животного это бесценно.
Большей популярностью у горожан и гостей столицы пользуются семейство орангутанов. Серьезные и вдумчивые глаза, смотрящие на вас через стеклянный барьер, никого не оставляют равнодушными. Дети обсуждают и задумываются,что же там происходит за стеклом, взрослые снимают на свои мобильные устройства.
Среди многообразия гуляющих в вольерах животных можно разглядеть малыша такина. Танец и шикарный белоснежный хвост павлина, притягивает любителей необычного. А позирующие сурки вызывают у посетителей улыбку, стоят "прямо как люди", оперевшись лапкой о бревно. Еноты с интересом осматривают посетителей, а грозный манул окинув взглядом удаляется по своим делам.

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