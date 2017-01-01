Мгновения из жизни животных и птиц Московского зоопарка
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:29
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- 28
Большей популярностью у горожан и гостей столицы пользуются семейство орангутанов. Серьезные и вдумчивые глаза, смотрящие на вас через стеклянный барьер, никого не оставляют равнодушными. Дети обсуждают и задумываются,что же там происходит за стеклом, взрослые снимают на свои мобильные устройства.
Среди многообразия гуляющих в вольерах животных можно разглядеть малыша такина. Танец и шикарный белоснежный хвост павлина, притягивает любителей необычного. А позирующие сурки вызывают у посетителей улыбку, стоят "прямо как люди", оперевшись лапкой о бревно. Еноты с интересом осматривают посетителей, а грозный манул окинув взглядом удаляется по своим делам.
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