Мгновения из жизни животных и птиц Московского зоопарка

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:29

28

28 0

28

28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208643

Животные и птицы московского зоопарка каждый день приносят позитивные эмоции своим посетителям. Услышать голоса, рассмотреть эмоции, заметить интересный момент и прочувствовать настроение животного это бесценно.Большей популярностью у горожан и гостей столицы пользуются семейство орангутанов. Серьезные и вдумчивые глаза, смотрящие на вас через стеклянный барьер, никого не оставляют равнодушными. Дети обсуждают и задумываются,что же там происходит за стеклом, взрослые снимают на свои мобильные устройства.Среди многообразия гуляющих в вольерах животных можно разглядеть малыша такина. Танец и шикарный белоснежный хвост павлина, притягивает любителей необычного. А позирующие сурки вызывают у посетителей улыбку, стоят "прямо как люди", оперевшись лапкой о бревно. Еноты с интересом осматривают посетителей, а грозный манул окинув взглядом удаляется по своим делам.