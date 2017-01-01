Павильону «Казахстан» на ВДНХ возвращают исторический облик
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 03:11
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В августе 2017 года в ходе работ на фасаде павильона реставраторы обнаружили барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана. Автор барельефов – скульптор Х. Н. Аскар-Сарыджа. Барельефы были спрятаны под более поздним навесным фасадом, надстроенным в 1954 году при смене экспозиции.
По замыслу организаторов проекта, отреставрированный павильон должен стать неофициальным представительством Казахстана на ВДНХ, где смогут проходить двусторонние деловые встречи и переговоры, в том числе на государственном уровне, а также будут проводиться национальные мероприятия.
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