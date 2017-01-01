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Павильону «Казахстан» на ВДНХ возвращают исторический облик

Автор:
Uwis
Дата публикации:
03:11
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Производится не только капитальный ремонт павильона, но и возврат к его первоначальному историческому облику 1954 года. Будет восстановлен купол из цветного стекла, затейливый орнамент на фасаде здания и ряды колонн, расположенные вокруг внутреннего двора здания, которые воссоздадут восточный колорит павильона.
В августе 2017 года в ходе работ на фасаде павильона реставраторы обнаружили барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана. Автор барельефов ­– скульптор Х. Н. Аскар-Сарыджа. Барельефы были спрятаны под более поздним навесным фасадом, надстроенным в 1954 году при смене экспозиции.
По замыслу организаторов проекта, отреставрированный павильон должен стать неофициальным представительством Казахстана на ВДНХ, где смогут проходить двусторонние деловые встречи и переговоры, в том числе на государственном уровне, а также будут проводиться национальные мероприятия.

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