Павильону «Казахстан» на ВДНХ возвращают исторический облик

Автор: Uwis Дата публикации: 03:11

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208647

Производится не только капитальный ремонт павильона, но и возврат к его первоначальному историческому облику 1954 года. Будет восстановлен купол из цветного стекла, затейливый орнамент на фасаде здания и ряды колонн, расположенные вокруг внутреннего двора здания, которые воссоздадут восточный колорит павильона.В августе 2017 года в ходе работ на фасаде павильона реставраторы обнаружили барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана. Автор барельефов ­– скульптор Х. Н. Аскар-Сарыджа. Барельефы были спрятаны под более поздним навесным фасадом, надстроенным в 1954 году при смене экспозиции.По замыслу организаторов проекта, отреставрированный павильон должен стать неофициальным представительством Казахстана на ВДНХ, где смогут проходить двусторонние деловые встречи и переговоры, в том числе на государственном уровне, а также будут проводиться национальные мероприятия.