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"Мерседес" влетел в большегруз на Варшавском шоссе в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
02:09
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На юго-западе Москвы в районе Бутово произошло ДТП. На Варшавском шоссе в районе дома 190 водитель легкового автомобиля "Мерседес" не справился с управлением и влетел в прицеп тягача, перевозившего противовесы для строительной техники. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения, водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

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