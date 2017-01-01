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Безобразный ремонт дороги возмутил жителей Читы

Автор:
Glebksk
Дата публикации:
09:24
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
"Безобразный" ремонт дороги возмутил жителей Читы. Кадры - с перекрестка улиц Ленина и Столярова. По словам местного мобильного репортёра, дорожники небрежно засыпали ямы песком. Как видно на кадрах, рабочие даже не стали спускаться на землю - и сбрасывали "строительную смесь" с высоты кузова грузовика. "Такой ремонт размоет первым же дождем," - уверен автор этого ролика.

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