Безобразный ремонт дороги возмутил жителей Читы

Автор: Glebksk Дата публикации: 09:24

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208650

"Безобразный" ремонт дороги возмутил жителей Читы. Кадры - с перекрестка улиц Ленина и Столярова. По словам местного мобильного репортёра, дорожники небрежно засыпали ямы песком. Как видно на кадрах, рабочие даже не стали спускаться на землю - и сбрасывали "строительную смесь" с высоты кузова грузовика. "Такой ремонт размоет первым же дождем," - уверен автор этого ролика.