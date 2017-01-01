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Самосвал вылетел на ж/д пути в Люберцах: движение поездов заблокировано

Автор:
XuMuK_Shatura
Дата публикации:
08:49
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Сегодня, в 06:35, в районе станции Люберцы 2 (Черустинская ветка) Казанского направления Московской железной дороги на пути вылетел грузовой автомобиль. ЧП произошло вследствие ДТП на автомобильной дороге, расположенной рядом с путями. В результате аварии несколько пригородных электричек и один пассажирский поезд следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

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