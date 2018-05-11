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Двойная радуга раскинулась в небе над Донецком

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
12:37
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Двойная радуга раскинулась в небе над Донецком. Эти кадры прислал местный мобильный репортёр. По словам автора ролика, необычное природное явление появилось накануне, после слепых дождей. Считается, что удвоенное семицветное коромысло - относится уже к такому явлению, как гало. И получается в результате преломления света в кристаллах льда. А народные приметы гласят, что увидеть двойную радугу - к большой «белой» полосе в жизни и исполнению заветных желаний.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Целый день вчера над Донецком плавали дождевые кучевые облака, периодически разражаясь слепыми дождями. Довольно серьезный ветер портил прически деревьям. И после одного такого дождя над городом встала радуга, и даже какое - то время над ней слабо проявлялась вторая".

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