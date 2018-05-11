Двойная радуга раскинулась в небе над Донецком
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 12:37
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- 23
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Целый день вчера над Донецком плавали дождевые кучевые облака, периодически разражаясь слепыми дождями. Довольно серьезный ветер портил прически деревьям. И после одного такого дождя над городом встала радуга, и даже какое - то время над ней слабо проявлялась вторая".
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