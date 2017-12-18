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Слон атаковал лодку с туристами в Ботсване

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:19
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Хотели близко познакомиться со слоном? Вот и познакомились. Кадры от участников водного сафари в Ботсване, которые, как сообщается, попросили гида - и, по совместительству, владельца катера - подплыть поближе к отдыхающему в реке гиганту. Видимо, не думали, что самому слону столь тесный контакт может не понравиться. И что закончится всё вот такой яростной атакой. К счастью, перевернуть плавсредство ему не удалось. Но люди уж точно перенервничали. И поспешили оставить животное в покое.
Видео: YouTube / Kruger Sightings
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