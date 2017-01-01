s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  По улицам коня возили: в Химках обманутые дольщики решили привлечь к себе внимание необычным способом

По улицам коня возили: в Химках обманутые дольщики решили привлечь к себе внимание необычным способом

Автор:
RomanovaElen85
Дата публикации:
13:31
  • 28
  • 0

По улицам коня возили. Неподалеку от Москвы мобильные репортеры сняли весьма забавный ролик. В салон старенькой легковушки кто-то втиснул пони и повез его по улицам города Химки. По словам мобильного репортёра, который прислал эти кадры, перевезти животное таким необычным способом решились для привлечения внимания общественности к проблемам обманутых дольщиков ЖК "Сходня Парк" в Химках. На крыше автомобиля, который уж точно не остаётся незамеченным на дорогах города - благодаря своему пассажиру, - стоит транспарант с надписью: "Президент, Вы где? Дольщики ЖК "Сходня Парк" в беде".

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Дольщики ЖК "Сходня Парк" вынуждены привлекать к себе внимание Президента РФ. Так как власти Химок лишь делают вид, что занимаются проблемой, которую сами же и допустили. Все действия только на бумаге и на словах. В реальности дело не сдвигается с мертвой точки. Маленький пони взял на себя часть груза".






  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

88 0
10:24 | nemirof20082008
Неожиданный "сюрприз" поджидает автомобилистов на дороге в Московской области
24 0
11:37 | maim999
Заплатка на заплатке: в Татарстане возмущены состоянием дороги "Шентала - Черемшан"
26 0
13:19 | mreportertv
Слон атаковал лодку с туристами в Ботсване
37 0
05.06 13:29 | Sargo
В эаропорту «Шереметьево» открылся для пассажиров новый терминал "В"
1454 0
11.02 00:23 | otik86
Обманутые дольщики посёлка Марьино ТиНАО Москвы