По улицам коня возили: в Химках обманутые дольщики решили привлечь к себе внимание необычным способом

Автор: RomanovaElen85 Дата публикации: 13:31

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208658

По улицам коня возили. Неподалеку от Москвы мобильные репортеры сняли весьма забавный ролик. В салон старенькой легковушки кто-то втиснул пони и повез его по улицам города Химки. По словам мобильного репортёра, который прислал эти кадры, перевезти животное таким необычным способом решились для привлечения внимания общественности к проблемам обманутых дольщиков ЖК "Сходня Парк" в Химках. На крыше автомобиля, который уж точно не остаётся незамеченным на дорогах города - благодаря своему пассажиру, - стоит транспарант с надписью: "Президент, Вы где? Дольщики ЖК "Сходня Парк" в беде".Вот, что пишет мобильный репортёр:"Дольщики ЖК "Сходня Парк" вынуждены привлекать к себе внимание Президента РФ. Так как власти Химок лишь делают вид, что занимаются проблемой, которую сами же и допустили. Все действия только на бумаге и на словах. В реальности дело не сдвигается с мертвой точки. Маленький пони взял на себя часть груза".