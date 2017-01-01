По улицам коня возили: в Химках обманутые дольщики решили привлечь к себе внимание необычным способом
- Автор:
- RomanovaElen85
- Дата публикации:
- 13:31
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- 28
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Дольщики ЖК "Сходня Парк" вынуждены привлекать к себе внимание Президента РФ. Так как власти Химок лишь делают вид, что занимаются проблемой, которую сами же и допустили. Все действия только на бумаге и на словах. В реальности дело не сдвигается с мертвой точки. Маленький пони взял на себя часть груза".
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