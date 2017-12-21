Полицейскую погоню со стрельбой спровоцировал пьяный рыбак в Красноярском крае
Вой сирены и полицейская погоня со стрельбой. Вовсе не кадры из голливудского боевика, а оперативная съёмка, которую выложили в сеть красноярские правоохранители. Поиграть с ними в догонялки решил местный рыбак: требованиям остановиться не подчинился. Вместо этого прибавил скорости и попытался удрать. Преследовали долго, прижать к обочине - не смогли. А остановился, лишь когда открыли огонь по колёсам прицепа его "Нивы". Оказалось, сел за руль без документов. Да ещё и был пьян. В общем, попал по полной программе. А машину, как сообщается
, у него уже забрали. И доставили на штрафстоянку.Видео: "Вконтакте" / Криминальный Красноярск
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