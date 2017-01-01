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Первый домик для птиц установили в парке "Зарядье"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:26
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  • 2

В самом дальнем пруду парка "Зарядье" установили первый домик для птиц. Чтобы птицы могли обустроиться в пруду.

  • 21
  • 2

Комментарии (2)

  • LaimeLaim
    18:12
    https://www.mskagency.ru/materials/2787747
  • MR_Denis
    18:21
    Репортаж опубликван на портале АГН "Москва" в 17:55 https://www.mskagency.ru/materials/2787747 6.06.18. Ссылка на портал добавлена.
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