Первый домик для птиц установили в парке "Зарядье"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:26
-
- 21
В самом дальнем пруду парка "Зарядье" установили первый домик для птиц. Чтобы птицы могли обустроиться в пруду.
- 21
В самом дальнем пруду парка "Зарядье" установили первый домик для птиц. Чтобы птицы могли обустроиться в пруду.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (2)