Деревянный домик для водоплаваюших птиц установили на искусственном водоеме в парке "Зарядье"

Автор: Uwis Дата публикации: 17:26

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Деревянный домик для водоплаваюших птиц установили на искусственном водоеме в парке "Зарядье".