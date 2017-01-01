Ликвидация возгорания на кровле здания в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:10

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Возгорание на крыше Дома педагогической книги, расположенного на ул. Большая Дмитровка, локализовано, как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице. «Пожар локализован в 17:21 на площади 50 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», - сказал собеседник агентства. Ранее в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице Агентству «Москва» сообщили, что пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту возгорания, в настоящее время ведется разведка. Представитель ведомства добавил, что на крыше горит обрешетник кровли и утеплитель. «В настоящее время кровлю вскрывают, ведется тушение», - рассказал он, отметив, что эвакуация в здании не проводилась.