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В Волжском отремонтировали дорогу после выхода репортажа в эфире программы "Мобильный репортер"

Автор:
Andrew Sam
Дата публикации:
21:07
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В городе Волжский после выхода в эфире программы "Мобильный репортер" репортажа о плохом состоянии дорожного полотна на улице Пушкина, местные власти в спешном порядке провели ремонт.
Вот, какой восторженный комментарий оставил сам автор видео о разбитой дороги города: "Друзья! После публикации репортажа на канале "Россия 24" в программе "Мобильный репортер" в конце мая об ужасном состоянии дороги на улице Пушкина, в начале июня все резко изменилось и городские власти приступили к ремонту дороги. И на сегодняшний день, улица Пушкина, в районе 8 микрорайона, на всем ее участке, а это около 1 км, выглядит просто замечательно! Осталось нанести дорожгую разметку и будет просто супер!"
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