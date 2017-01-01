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Арт-объект футбольный мяч установили на улице Варварка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:16
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К ЧМ-2018 на улице Варварка установили арт-объект футбольный мяч. Горожане и гости столицы с удовольствием фотографируются рядом с ним.

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