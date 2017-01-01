s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ГУМ к ЧМ-2018 украсили футбольными мячами

ГУМ к ЧМ-2018 украсили футбольными мячами

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:17
  • 23
  • 0

Столица готовится к ЧМ-2018 и ГУМ не стал исключением. На всех линиях установили деревья украшенные футбольными мячами.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
00:41 | denis947
Виды центра Москвы с палубы прогулочного теплохода
33 0
00:21 | tim777
Монтажные работы на Красной площади к празднованию Дня России
0 0
01.06 14:52 | Uwis
Сегодня в ГУМе фирменное мороженое можно купить всего за 25 рублей
29 0
00:16 | LaimeLaim
Арт-объект футбольный мяч установили на улице Варварка