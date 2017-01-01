ГУМ к ЧМ-2018 украсили футбольными мячами
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:17
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- 23
Столица готовится к ЧМ-2018 и ГУМ не стал исключением. На всех линиях установили деревья украшенные футбольными мячами.
- 23
Столица готовится к ЧМ-2018 и ГУМ не стал исключением. На всех линиях установили деревья украшенные футбольными мячами.
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