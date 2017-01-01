ГУМ к ЧМ-2018 украсили футбольными мячами

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:17

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Столица готовится к ЧМ-2018 и ГУМ не стал исключением. На всех линиях установили деревья украшенные футбольными мячами.