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До ЧМ-2018 осталось 8 дней

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:15
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Всего 8 дней осталось до открытия ЧМ-2018. На Манежной площади гости столицы с удовольствие фотографируются с символикой чемпиона и обратным отсчетом.

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