До ЧМ-2018 осталось 8 дней

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:15

27

27 0

Всего 8 дней осталось до открытия ЧМ-2018. На Манежной площади гости столицы с удовольствие фотографируются с символикой чемпиона и обратным отсчетом.