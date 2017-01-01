До ЧМ-2018 осталось 8 дней
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:15
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- 27
Всего 8 дней осталось до открытия ЧМ-2018. На Манежной площади гости столицы с удовольствие фотографируются с символикой чемпиона и обратным отсчетом.
- 27
Всего 8 дней осталось до открытия ЧМ-2018. На Манежной площади гости столицы с удовольствие фотографируются с символикой чемпиона и обратным отсчетом.
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