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Красную площадь готовят к празднованию Дня России

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:19
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Главная площадь столицы готовится к празднованию Дня России. Идут работы по монтажу концертной площадки и праздничных конструкций.

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