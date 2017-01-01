Красную площадь готовят к празднованию Дня России
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:19
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- 26
Главная площадь столицы готовится к празднованию Дня России. Идут работы по монтажу концертной площадки и праздничных конструкций.
- 26
Главная площадь столицы готовится к празднованию Дня России. Идут работы по монтажу концертной площадки и праздничных конструкций.
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