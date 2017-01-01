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Монтажные работы на Красной площади к празднованию Дня России

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:21
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В эти дни на Красной площади ведутся монтажные работы по возведению железных конструкций будущей сцены и иных объектов. Территория Красной площади огорожена специальными заборами, внутри которых ведутся работы на которых в последствии пройдут праздничные мероприятия. Напомним, что 12 июня здесь состоится празднование Дня России. 12 июня россияне отмечают государственный праздник — День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

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