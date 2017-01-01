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Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились на северо-западе Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
01:45
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На время Чемпионата мира-2018 по футболу на Волоколамском шоссе от улицы Габрического до пересечения с Пехотной улицей восстановили выделенную полосу для общественного транспорта. Кроме этого добавили ещё одну выделенку под каналом им. Москвы. Теперь там две автобусные полосы. Появились новые знаки "Движение автобусов запрещено". В ПДД этот знак отсутствует, но на дорогах он присутствует. И ещё, на время проведения чемпионата, отменили проезд по выделенным полосам в выходные и праздничные дни. Поэтому таблички 8.5.2 "рабочие дни" затянули чёрной плёнкой. А так, как ближайшие праздники 10, 11 и 12 июня, то водителям нужно быть внимательными. Но таблички затянуты не на всех магистралях, возможно там движение будет разрешено. Например на Пятницком и Алтуфьевском шоссе таблички ничем не закрыты. Но лучше в ближайшие выходные и во время проведения чемпионата избегать всех выделенных полос.

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