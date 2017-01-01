Автомобили сгорели на востоке Москвы

Автор: KotjaraXXX Дата публикации: 09:24

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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50 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208694

Пожар произошёл этой ночью на востоке Москвы. В районе Новогиреево, на Союзном проспекте, загорелись автомобили. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. На записи видно, что очевидцы ЧП пытались самостоятельно потушить пламя. Но их попытки были тщетными. Для борьбы с огнём на место прибыли сотрудники МЧС. По словам автора ролика, пожарным хватило нескольких минут, чтобы приехать на вызов. Что стало причиной ЧП - неизвестно. Информация о пострадавших - не уточняется.