s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Иланском дорогу отремонтировали битым кирпичом

В Иланском дорогу отремонтировали битым кирпичом

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
12:35
  • 15
  • 0

На улице Свердлова в городе Иланский, что в Красноярском крае, местные жители просили постелить новый асфальт. Но вместо нового полотна грязь, по словам автора ролика, засыпали битым кирпичом. Об этой проблеме местный рассказал местный житель. Ролик с "закирпиченной" дорогой показали в эфире программы "Мобильный репортёр" на телеканале "Россия-24". С тех пор прошёл месяц. Местный мобильный репортёр решил проверить, изменилась ли ситуация на улице города.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"28 апреля 2018 года в эфире программы "Мобильный репортёр" на телеканале "Россия-24" был показан мой репортаж о закирпичивании улицы Свердлова. Спустя почти полтора месяца после эфира я решил снова проверить состояние улицы. Она осталась "закирпиченной". Изменений либо нет, либо они минимальные - и те со стороны жителей. Был убран валун. Кирпичные осколки просто разровняли. Прохождение дороги автомобилями без повреждений по-прежнему затруднено. Даже после вмешательства прокуратуры Иланского района дело практически не сдвинулось с мёртвой точки. Мы задаёмся вопросом, может, пора уголовное дело возбуждать после этого?".

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 1
13:58 | Аноним
Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в Монастырщине
26 0
13:58 | Domovoj
На окраине Саратова горит городская свалка
13 0
09:35 | Егор Лысиков
"Кирпичный" переулок появился в городе Иланский Красноярского края
74 0
06.06 11:37 | maim999
Заплатка на заплатке: в Татарстане возмущены состоянием дороги "Шентала - Черемшан"
78 0
04.06 13:58 | Егор Лысиков
Дорога из песка и камней доставляет неудобства автомобилистам Красноярского края