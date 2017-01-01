В Иланском дорогу отремонтировали битым кирпичом
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 12:35
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- 15
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"28 апреля 2018 года в эфире программы "Мобильный репортёр" на телеканале "Россия-24" был показан мой репортаж о закирпичивании улицы Свердлова. Спустя почти полтора месяца после эфира я решил снова проверить состояние улицы. Она осталась "закирпиченной". Изменений либо нет, либо они минимальные - и те со стороны жителей. Был убран валун. Кирпичные осколки просто разровняли. Прохождение дороги автомобилями без повреждений по-прежнему затруднено. Даже после вмешательства прокуратуры Иланского района дело практически не сдвинулось с мёртвой точки. Мы задаёмся вопросом, может, пора уголовное дело возбуждать после этого?".
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06.06 11:37 | maim999
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