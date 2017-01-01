"Кирпичный" переулок появился в городе Иланский Красноярского края

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 09:35

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208697

"Кирпичный" переулок появился в городе Иланский Красноярского края. Местные жители так прозвали переулок Денисова. Всё потому, что дорогу, превратившуюся в грязевое месиво, отремонтировали битым кирпичом. Однако местами, как сообщает автор этого ролика, встречаются и крупные валуны, ехать или идти по которым - весьма проблематично.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Иланские власти не останавливаются на креативности ремонта дороги. На этот раз от креативности иланских чиновников пострадала дорога на переулке Денисова. Иланские власти применили тот же способ, что и при ремонте улицы Свердлова - засыпали улицу осколками кирпичей. Парадокс здесь заключается в том, что, кроме осколков, здесь встречаются практически целые кирпичи и огромные валуны. Если не хватает кирпичей на постройку кирпичной печки - можно сходить сюда и взять почти целый кирпич. Машины ещё как-то выдерживают прохождение этой дороги, а пешеходы страдают. Можно обувь повредить".