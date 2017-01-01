"Кирпичный" переулок появился в городе Иланский Красноярского края
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 09:35
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- 13
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Иланские власти не останавливаются на креативности ремонта дороги. На этот раз от креативности иланских чиновников пострадала дорога на переулке Денисова. Иланские власти применили тот же способ, что и при ремонте улицы Свердлова - засыпали улицу осколками кирпичей. Парадокс здесь заключается в том, что, кроме осколков, здесь встречаются практически целые кирпичи и огромные валуны. Если не хватает кирпичей на постройку кирпичной печки - можно сходить сюда и взять почти целый кирпич. Машины ещё как-то выдерживают прохождение этой дороги, а пешеходы страдают. Можно обувь повредить".
- 13
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06.06 11:37 | maim999
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