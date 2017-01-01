Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в Монастырщине

Автор: Аноним Дата публикации: 13:58

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16 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208702

Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в посёлке Монастырщина. Эти кадры запечатлел местный мобильный репортёр. По словам автора ролика, дороги - ужасные: одни ямы и колдобины. Ездить по такому полотну, как сообщает автомобилист, просто невозможно. И это - центр посёлка. "Дорог как не было, так и не будет," - пишет мобильный репортёр.