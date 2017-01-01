Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в Монастырщине
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 13:58
-
- 16
Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в посёлке Монастырщина. Эти кадры запечатлел местный мобильный репортёр. По словам автора ролика, дороги - ужасные: одни ямы и колдобины. Ездить по такому полотну, как сообщает автомобилист, просто невозможно. И это - центр посёлка. "Дорог как не было, так и не будет," - пишет мобильный репортёр.
- 16
Ещё
132
04.06 14:27 | Вася Лебедев
78
04.06 13:58 | Егор Лысиков
58
11.04 18:10 | SNS2611
Комментарии (1)