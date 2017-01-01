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Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в Монастырщине

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:58
  • 16
  • 1

Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в посёлке Монастырщина. Эти кадры запечатлел местный мобильный репортёр. По словам автора ролика, дороги - ужасные: одни ямы и колдобины. Ездить по такому полотну, как сообщает автомобилист, просто невозможно. И это - центр посёлка. "Дорог как не было, так и не будет," - пишет мобильный репортёр.


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Комментарии (1)

  • mreportertv
    15:03
    Уважаемый мобильный репортёр, будет лучше, если Вам удастся снять дневные кадры. К сожалению, ролик очень тёмный, почти ничего не видно. Надеемся на Ваше понимание и ждём Ваших новых репортажей.
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