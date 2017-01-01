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Мощный ветер сносит крыши и валит деревья в Тынде

Автор:
Krivonosovkv
Дата публикации:
14:34
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Стихия разбушевалась в Тынде во второй половине дня в четверг, 7 июня. Мощный ветер снес скамейки на железнодорожном вокзале и повалил деревья в центре столицы БАМа. Напора не выдержала и крыша здания местной почты. Конструкция рухнула на землю на глазах местных жителей. Эти кадры прислал местный мобильный репортёр.

С девятиэтажного дома рухнула крыша и проф-настил. Видимо, кто-то из жильцов квартир на девятом поставил ее для себя. Еще на Верхненабережной, в районе 47-го дома, снесло пролет крыши гаража.

В центре Тынды повалено несколько деревьев. Под порывами ветра раскачивались металлические дорожные знаки по обочинам дорог. На улице Красная Пресня, в районе городской мэрии, образовались огромные лужи.


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