Мощный ветер сносит крыши и валит деревья в Тынде

Автор: Krivonosovkv Дата публикации: 14:34

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47 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208706

Стихия разбушевалась в Тынде во второй половине дня в четверг, 7 июня. Мощный ветер снес скамейки на железнодорожном вокзале и повалил деревья в центре столицы БАМа. Напора не выдержала и крыша здания местной почты. Конструкция рухнула на землю на глазах местных жителей. Эти кадры прислал местный мобильный репортёр.С девятиэтажного дома рухнула крыша и проф-настил. Видимо, кто-то из жильцов квартир на девятом поставил ее для себя. Еще на Верхненабережной, в районе 47-го дома, снесло пролет крыши гаража.В центре Тынды повалено несколько деревьев. Под порывами ветра раскачивались металлические дорожные знаки по обочинам дорог. На улице Красная Пресня, в районе городской мэрии, образовались огромные лужи.