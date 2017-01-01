Мощный ветер сносит крыши и валит деревья в Тынде
- Автор:
- Krivonosovkv
- Дата публикации:
- 14:34
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- 47
С девятиэтажного дома рухнула крыша и проф-настил. Видимо, кто-то из жильцов квартир на девятом поставил ее для себя. Еще на Верхненабережной, в районе 47-го дома, снесло пролет крыши гаража.
В центре Тынды повалено несколько деревьев. Под порывами ветра раскачивались металлические дорожные знаки по обочинам дорог. На улице Красная Пресня, в районе городской мэрии, образовались огромные лужи.
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