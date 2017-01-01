s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Триумфальной площади запустили часы обратного отсчета до ЧМ по футболу

На Триумфальной площади запустили часы обратного отсчета до ЧМ по футболу

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:52
  • 4
  • 0

На Триумфальной площади запустили часы обратного отсчета до ЧМ по футболу: осталась ровно неделя

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

87 0
09:24 | KotjaraXXX
Автомобили сгорели на востоке Москвы
53 0
00:17 | LaimeLaim
Московский ГУМ к ЧМ-2018 украсили футбольными мячами
46 0
12.04 16:43 | LaimeLaim
Клумбу-циферблат готовят к высадке цветов на Поклонной горе
123 1
01:45 | Стрелец
В Москве в преддверии ЧМ-2018 появились новые выделенные полосы для общественного транспорта