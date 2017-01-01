s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плохое дорожное покрытие в городе Петрозаводске Республики Карелия

Плохое дорожное покрытие в городе Петрозаводске Республики Карелия

Автор:
Sofronov
Дата публикации:
02:34
  • 20
  • 0

Администрация города Петрозаводска Республики Карелия забыла о разбитом асфальте на дорогах города, но ямы моют шампунем. А ещё у нас много новых красивых дорожных знаков. Это катастрофа, и мы ждём и ждём, когда дороги отремонтируют, и терпим. Но терпение может уже и лопнуть...

А где мер наш?. Видео 1

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 1
07.06 13:58 | Аноним
Жители Смоленской области возмущены состоянием дороги в Монастырщине
105 0
06.06 21:07 | Andrew Sam
В Волжском отремонтировали дорогу после выхода репортажа в эфире программы "Мобильный репортер"
81 0
15.05 22:10 | Reporter10
Туристы нарушают экологию карельских озёр
103 0
14.04 20:06 | Sofronov
Разрушенные дороги Петрозаводска