Плохое дорожное покрытие в городе Петрозаводске Республики Карелия

Автор: Sofronov Дата публикации: 02:34

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Администрация города Петрозаводска Республики Карелия забыла о разбитом асфальте на дорогах города, но ямы моют шампунем. А ещё у нас много новых красивых дорожных знаков. Это катастрофа, и мы ждём и ждём, когда дороги отремонтируют, и терпим. Но терпение может уже и лопнуть...

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