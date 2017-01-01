Плохое дорожное покрытие в городе Петрозаводске Республики Карелия
- Автор:
- Sofronov
- Дата публикации:
- 02:34
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- 20
Администрация города Петрозаводска Республики Карелия забыла о разбитом асфальте на дорогах города, но ямы моют шампунем. А ещё у нас много новых красивых дорожных знаков. Это катастрофа, и мы ждём и ждём, когда дороги отремонтируют, и терпим. Но терпение может уже и лопнуть...
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