Плавучие сады для рыб и Городской сад для пчёл появились в «Аптекарском огороде»

Автор: Uwis Дата публикации: 02:20

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208724

В «Аптекарском огороде» появился специальный сад для пчел и других насекомых-опылителей. Здесь будут цвести мордовник, монарда, шалфей, змееголовник, мальва, фацелия, буддлея и другие медоносные растения, способные обеспечить питание насекомым в течение всего теплого сезона.Пара семей домашних пчел— 10 тысяч особей — живет в «Аптекарском огороде» в ульях инновационной конструкции с 2017 года. Пчелы помогают опылять растения в коллекциях сада, но из-за небольшой площади и изолированности в городе они испытывали недостаток питания.Плавучие сады для рыб — это воздушный аквариум и 3 плавучих острова на Зеркальном канале. В теплое время года здесь живут японские карпы-кои и золотые караси — общительные и любопытные рыбы. Они активно двигаются по каналу, часть времени проводя на солнце, а отдыхают в тени, под мостом, где их не видно посетителям.Плавучие острова с водными растениями позволят создать пятна тени в разных местах Зеркального канала, где рыбы смогут проводить время, не исчезая из поля зрения.Вода в аквариуме лучше прогревается под солнцем и рыбы будут заходить в него не только из любопытства, но и чтобы погреться в прохладную погоду.