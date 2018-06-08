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Работа специалистов строительной лаборатории ГБУ «Гормост» в районе Большого Краснохолмского моста

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
11:23
  • 38
  • 1

Работа специалистов строительной лаборатории ГБУ «Гормост» прошла в районе Большого Краснохолмского моста. Специалист продемонстрировал особенности адаптации полевых методик и приборного обследования при осмотре инженерных транспортных сооружений и их элементов, а также оценки технического состояния сооружения. Основная функция отдела технического надзора – оценка технического состояния инженерных сооружений в целях обеспечения безопасной эксплуатации транспортных сооружений Москвы.

  • 38
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    12:35
    АГН "Москва" в 12:07 https://mskagency.ru/materials/2788311 08.06.18
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