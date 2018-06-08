Работа специалистов строительной лаборатории ГБУ «Гормост» в районе Большого Краснохолмского моста

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 11:23

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Работа специалистов строительной лаборатории ГБУ «Гормост» прошла в районе Большого Краснохолмского моста. Специалист продемонстрировал особенности адаптации полевых методик и приборного обследования при осмотре инженерных транспортных сооружений и их элементов, а также оценки технического состояния сооружения. Основная функция отдела технического надзора – оценка технического состояния инженерных сооружений в целях обеспечения безопасной эксплуатации транспортных сооружений Москвы.