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"Добрый автобус" перевёз десятитысячного пассажира в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14:50
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Сегодня 8 июня "Добрый автобус" перевез десятитысячного пассажира. Ею стала Новикова Ирина Николаевна. Ей вручили памятные подарки и сертификат на еще одну экскурсию. В Москве с 1-го октября заработал социальный проект "Добрый автобус". Это новый благотворительный проект. Его суть - это перевозка пожилых людей в Москве с посещением соборов, храмов и мемориалов, а также музеев и выставок. Общая вместимость транспортного средства - 50 мест.

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