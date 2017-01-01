s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Флешмоб на инвалидных колясках состоялся на Поклонной горе

Флешмоб на инвалидных колясках состоялся на Поклонной горе

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:56
  • 39
  • 0

Флешмоб на инвалидных колясках состоялся в Музее Победы на Поклонной горе 8 июня, в преддверии Дня России. Впервые 400 людей на инвалидных колясках и добровольцы из различных общественных организаций собрались вместе и выстроились в буквы образовав тем самым слово - Россия. Участники флешмоба раскрыли зонты, образуя триколор государственного флага. В конце флешмоба участники раздали прохожим воздушные шары с позитивными фразами, призывая их улыбнуться. Флешмоб проводится для привлечения внимания общества к проблемам социальной инклюзии молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

  • 39
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
22:07 | Uwis
В терминалах «Аэроэкспресс» появилась специальная навигация к ЧМ-2018
118 0
07.05 18:22 | Евгений Лашкевич
Жители Солнечногорска провели автомобильный флешмоб, посвящённый Дню Победы