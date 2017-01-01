Флешмоб на инвалидных колясках состоялся на Поклонной горе
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:56
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- 39
Флешмоб на инвалидных колясках состоялся в Музее Победы на Поклонной горе 8 июня, в преддверии Дня России. Впервые 400 людей на инвалидных колясках и добровольцы из различных общественных организаций собрались вместе и выстроились в буквы образовав тем самым слово - Россия. Участники флешмоба раскрыли зонты, образуя триколор государственного флага. В конце флешмоба участники раздали прохожим воздушные шары с позитивными фразами, призывая их улыбнуться. Флешмоб проводится для привлечения внимания общества к проблемам социальной инклюзии молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
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