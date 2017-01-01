Навигация к ЧМ-2018 появилась в терминале «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале

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В пятницу, 8 июня, на Белорусском вокзале в столице в терминале "Аэроэкспресса" появилась навигация к предстоящему ЧМ-2018. Инфраструктура и подвижной состав «Аэроэкспресс» полностью готовы к приёму гостей чемпионата мира по футболу – 2018, появились указатели к отдельным зонам прохода для болельщиков, а также дополнительные кассы для иностранцев. «Аэроэкспресс» вводит дополнительные рейсы на всех трёх направлениях в дни вечерних матчей в Москве. Так, в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля, а также с 11 на 12 июля аэроэкспрессы будут курсировать до 3 часов ночи.