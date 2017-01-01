С 12 июня две улицы в Пресненском районе столицы станут односторонними

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208751

Новая схема движения будет введена в центре Москвы. С 12 июня участок улицы Подвойского от 3-й Красногвардейской улицы до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского переулка от Звенигородского шоссе до ул. Литвина-Седого станут односторонними.С просьбой создать дополнительные парковочные места в Центр организации дорожного движения обратились жители района. Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения.Благодаря изменению организации дорожного движения, будет организовано 262 дополнительных парковочных места для жителей.ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.