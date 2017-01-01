С 12 июня две улицы в Пресненском районе столицы станут односторонними
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:59
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С просьбой создать дополнительные парковочные места в Центр организации дорожного движения обратились жители района. Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения.
Благодаря изменению организации дорожного движения, будет организовано 262 дополнительных парковочных места для жителей.
ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.
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