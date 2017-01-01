В терминалах «Аэроэкспресс» появилась специальная навигация к ЧМ-2018

Автор: Uwis Дата публикации: 22:07

17

17 0

В терминалах «Аэроэкспресс» появилась специальная навигация в стилистике FIFA, указывающая направление к отдельным зонам прохода для болельщиков и лиц, имеющих право на проезд без оплаты. Это позволит распределить потоки пассажиров и избежать очередей. В каждом терминале открылись дополнительные кассы для обслуживания иностранных и российских болельщиков. В целях обеспечения безопасности пассажиров привлечен дополнительный персонал для досмотра и установлена дополнительная техника (рамки, интроскопы и прочее).