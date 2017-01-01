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В терминалах «Аэроэкспресс» появилась специальная навигация к ЧМ-2018

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:07
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В терминалах «Аэроэкспресс» появилась специальная навигация в стилистике FIFA, указывающая направление к отдельным зонам прохода для болельщиков и лиц, имеющих право на проезд без оплаты. Это позволит распределить потоки пассажиров и избежать очередей. В каждом терминале открылись дополнительные кассы для обслуживания иностранных и российских болельщиков. В целях обеспечения безопасности пассажиров привлечен дополнительный персонал для досмотра и установлена дополнительная техника (рамки, интроскопы и прочее).

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