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На Москва-реке напротив стадиона "Лужники" появилось футбольное поле

Автор:
Uwis
Дата публикации:
08.06 23:26
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Съемки клипа к открытию ЧМ по футболу на плавающем футбольном поле.

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