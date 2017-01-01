На Москва-реке напротив стадиона "Лужники" появилось футбольное поле
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 08.06 23:26
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Съемки клипа к открытию ЧМ по футболу на плавающем футбольном поле.
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Съемки клипа к открытию ЧМ по футболу на плавающем футбольном поле.
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