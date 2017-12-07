Пожар в жилом доме в посёлке Октябрьский Хабаровского края (08.06.2018 г.)
- Автор:
- djoni1383
- Дата публикации:
- 00:47
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- 20
Пожар в жилом доме на улице Космонавтов в посёлке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края. Пожарные эвакуируют людей с 4 этажа с помощью автолестницы, женщина и двое детей. Сначала был сильный взрыв, потом пожар. Есть жертвы. На фото видно, как взрывной волной выбило входную дверь подъезда.
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