Настенная и напольная навигация к ЧМ-2018 появилась на станциях московского метрополитена

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 08.06 23:35

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На станциях московского метрополитена к ЧМ-2018 нанесли настенную и напольную навигацию, а также подробные схемы, как добраться к стадионам. На станции метро "Парк Культуры" (кольцевая) на стенах есть указатели, куда нужно выйти, чтобы воспользоваться бесплатными шатлами, на станции метро "Университет" нанесли напольную навигацию, указывающую направление, куда нужно идти, чтобы добраться до стадиона "Лужники" и куда нужно выйти к фан-зоне.