ДТП в Серпухове на "Счастливом" перекрёстке (камера наблюдения)
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 08.06 23:42
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Автолюбитель за рулём белого Hyundai Solaris традиционно для этого перекрёстка не стал останавливаться на знак STOP и медленно выехал на перекрёсток, точно под столкновение с Nissan Murano... Удар в заднее крыло развернул автомобиль на 180 градусов, буквально в сантиметрах от остановившейся Газели и отшвырнул Solaris на пешеходный переход. В салоне был маленький ребенок, на помощь к которому первым делом бросился виновник. В очередной раз все счастливы тем, что остались целы и пока перекрёсток оправдывает своё давнее неформальное название "Счастливый"...
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