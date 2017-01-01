Голодная белка пришла просить поесть к киоску мороженого в парке Горького
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 08.06 23:51
-
- 52
Оголодавшая белка пришла просить поесть к киоску мороженого в парке Горького. Добрая работница киоска принесла белке семечек, воды и кусочек яблока. Наглые голуби норовили отнять беличий обед. Белка с аппетитом ела семечки и пила воду. Возможно в скором времени эта белка станет достопримечательностью парка.
- 52
Ещё
26
08.06 23:55 | Uwis
58
05.06 23:02 | LaimeLaim
41
26.04 15:51 | tim777
Комментарии (0)