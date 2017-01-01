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Голодная белка пришла просить поесть к киоску мороженого в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
08.06 23:51
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Оголодавшая белка пришла просить поесть к киоску мороженого в парке Горького. Добрая работница киоска принесла белке семечек, воды и кусочек яблока. Наглые голуби норовили отнять беличий обед. Белка с аппетитом ела семечки и пила воду. Возможно в скором времени эта белка станет достопримечательностью парка.

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