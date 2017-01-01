В кадре - город Череповец Вологодской области
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 01:13
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3 июня 2018 года я после 20-летнего перерыва побывал в городе металлургов и химиков Череповец, Вологодская область. Об этом здесь два репортажа - с рок-концерта памяти музыканта Валерия Полушкина
и попутно ещё снял первый летний ливень
. А днём - сам город Че - как его называют местные жители. Экскурсоводом согласилась стать местная журналистка Ирина Новикова, знакомая ещё по работе в Тихвине Ленинградской области. Город Череповец - это не только крупнейший металлургический комбинат, но и жившие здесь художник-баталист В.В.Верещагин, многолетний голова И.А.Милютин, поэты Н.Рубцов и А.Башлачёв. Через тыловой Череповец в годы войны эвакуировали 2,5 млн. мирного населения, раненых. В последние годы заметно улучшилась экологическая обстановка.
И немного фото с улиц города.
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