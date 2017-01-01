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Двое детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
02:19
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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Варшавском шоссе, напротив дома № 2, столкнулись "БМВ" и "Форд Мондео". По предварительным данным, водитель автомобиля "Форд" не успел вовремя затормозить перед остановившимся на светофоре автомобилем "БМВ" и врезался в него. В результате столкновения травмы получили двое детей, находившихся в автомобиле "Форд". На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и две бригады скорой помощи. Пострадавших после осмотра с различными травмами госпитализировали в больницы города. Причины ДТП установит группа разбора.

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