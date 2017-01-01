Людям приходится лезть через поезд на железнодорожной станции в Одинцове
- Автор:
- Berdieva
- Дата публикации:
- 11:04
-
- 18
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"На участке Москва - Одинцово идёт строительство скоростной железной дороги и проводится реконструкция платформы. Уже 2 года жители подмосковного города Одинцово вынуждены испытывать проблемы и неудобства, которые руководство железной дороги не решает. В частности, сегодня утром перегородили проход на железнодорожную платформу Трёхгорка железнодорожным составом с рельсами и шпалами, и люди не могли ни пройти на платформу, ни выйти с неё. Для того, чтобы попасть на платформу, многие перелазили через состав и спрыгивали на насыпь в непосредственной близости от проходящих мимо поездов, другие были вынуждены идти по необорудованным, неприспособленным для движения людей путям, чтобы обойти состав и попасть на электричку, подвергая себя опасности. И такое очень часто происходит. Составы перегораживают проходы на несколько часов".
- 18
Ещё
32
11:04 | Аноним
269
21.05 14:38 | Разведчик
Комментарии (0)