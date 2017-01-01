Людям приходится лезть через поезд на железнодорожной станции в Одинцове

Автор: Berdieva Дата публикации: 11:04

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208770

"РЖД взяли нас в заложники," - сообщает мобильный репортёр из подмосковного города Одинцово, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, реконструкция платформы и строительство скоростной железной дороги местные жители испытывают большие неудобства Так, утром пассажирам перегородили проход на железнодорожную платформу "Трёхгорка" железнодорожным составом с рельсами и шпалами. В итоге, людям пришлось перелезать через железнодорожный состав и идти по путям - с риском для жизни. Опасную дорогу - мобильный репортёр снял на видео.Вот, что пишет мобильный репортёр:"На участке Москва - Одинцово идёт строительство скоростной железной дороги и проводится реконструкция платформы. Уже 2 года жители подмосковного города Одинцово вынуждены испытывать проблемы и неудобства, которые руководство железной дороги не решает. В частности, сегодня утром перегородили проход на железнодорожную платформу Трёхгорка железнодорожным составом с рельсами и шпалами, и люди не могли ни пройти на платформу, ни выйти с неё. Для того, чтобы попасть на платформу, многие перелазили через состав и спрыгивали на насыпь в непосредственной близости от проходящих мимо поездов, другие были вынуждены идти по необорудованным, неприспособленным для движения людей путям, чтобы обойти состав и попасть на электричку, подвергая себя опасности. И такое очень часто происходит. Составы перегораживают проходы на несколько часов".