В Москве проходит первый чемпионат по футболу среди бездомных
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 13:05
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- 17
Первый чемпионат по футболу среди бездомных проходит в парке "Сокольники".
- 17
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14
05.06 09:53 | Uwis
152
05.06 12:22 | mreportertv
Первый чемпионат по футболу среди бездомных проходит в парке "Сокольники".
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