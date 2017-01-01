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В Москве проходит первый чемпионат по футболу среди бездомных

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:05
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Первый чемпионат по футболу среди бездомных проходит в парке "Сокольники".

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